Teknoloji

Kuzey Koreli hackerların siber saldırılar sonucunda 670 milyon dolar ele geçirdikleri ortaya çıktı

16 Mart 2019
Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bulunan hackerların 2 yıl içerisinde 670 milyon dolara yakın bir kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yayınladığı bir rapora göre Kuzey Koreli hackerların ele geçirdiği paranın miktarı ortaya kondu. Alınan verilerin ışığında Pyongyanglı hackerların 670 milyon dolar değerinde kripto para ve yabancı döviz çaldığı belirtildi.

Kuzey Koreli hackerların isminin geçtiği en sansasyonel olaylardan biri olan Bangladeş Merkez Bankası’na 2015 yılında düzenlenen saldırıda hackerların 81 milyon dolar çaldığı da biliniyor. 2018 yılında da 13,5 milyon dolarlık bir hack operasyonunun gerçekleştiği de kayıtlara geçmişti. Bundan bir yıl önceyse Bank of Chile’in ATM ağından 10 milyon dolar hortumlandığı da hackerların içerisinde bulunduğu ayrı bir konu.

Tüm bu dövizlerin yanı sıra Kuzey Koreli hackerların birçok kripto para soygununda da bulunduğu biliniyor. Group-IB’deki güvenlik uzmanları, geçtiğimiz sene kripto para hırsızlıklarının %65’inin bu hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. 2017 yılının Ocak ayından 2018 yılının Eylül ayı arasındaki zaman diliminde bu siber saldırıların toplamının 570 milyon dolardan daha fazla olduğu düşünülüyor.

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