Dünya

Kuzey Kore’de İşçi Partisi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

10 Ekim 2020
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü “tamamıyla seferber edeceğini” belirtti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi’nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende ülkenin nükleer gücünü “tamamen seferber etme” tehdidinde bulundu.

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Kim, konuşmasında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve ABD’nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle “muazzam zorluklarla” karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti.

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Kuzey Kore’nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü “tamamıyla seferber edeceğini” dile getiren Kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore’ye zeytin dalı uzattı.

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Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.

Binlerce kişinin izlediği törende geçmiş yılların aksine şimdiye kadar yeni stratejik silahların gösterimi yapılmadı.

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Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı, ancak Kim Il Sung Meydanı’nda önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkat çekti.

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Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kim’e gönderdiği mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri “savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi” sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu.







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10 Ekim 2020

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