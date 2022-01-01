Kuzey Kore lideri Kim’den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim Jong-un, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası’nda giderek “istikrarsızlaşan” askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini söyledi.

Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, COVID-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.

Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Sınırlar kapalı tutuluyor

Kuzey Kore, COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor. Sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin Çin’den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.