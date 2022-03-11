Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Salla Kazan” kampanyasıyla GB şenliği

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine mart ayı boyunca telefonlarını salladıkça binlerce internet paketi kazandıracak kampanyasını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Cep Hesabım” uygulamasında yer alan “Salla Kazan” kampanyasıyla katılan herkese 20 GB’a varan paketlerle GB şenliği yaşatacak. Binlerce kullanıcı, on binlerce hediyenin sahibi olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yıllardır devam eden ve müşterilerine yüz binlerce hediye kazandıran Salla Kazan kampanyası bu kez GB kazandırıyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanya ile tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları 27 Mart tarihine kadar telefonlarını sallayarak GB kazanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in müşterileri tarafından yoğun ilgi gören kampanyası “Salla Kazan” Cep Hesabım uygulaması ‘İşlem Merkezi’ menüsünden yapılabiliyor.

“Salla Kazan GB Şenliği” kampanyasında 20 GB’a varan internet paketleri hediye!

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri Salla Kazan GB Şenliği adı ile başlattığı kampanyasını duyurarak detaylarını aktardılar. Konu ile ilgili yapılan açıklamada yetkililer, bu kampanyaların sadece belli özel günlerde değil yıl içerisinde sıkça yapıldığını ve sunulan hediyelerle müşterilerini mutlu ettiklerini vurguladılar. Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri bu kampanya ile abonelerine aylık paketlerden günlük paketlere uzanan çeşitli zaman diliminde hediyeleri olduğunu ve paketlerin de 20 GB’a varan internetlerle sunulduğunu ifade ettiler. Bu sürpriz GB şenliğinde mart ayına özel bu kampanya ile Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, 1 milyon GB’ı aşkın internet faydası sunacaklarının da altını çizdiler.

Salla Kazan kampanyasından faydalanmak için ne yapmalıyım?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in eğlenceli ve bol hediye iletişim paketi sunan kampanyası Salla Kazan, Turkcell’lileri bu sefer GB şenliği kampanyası ile buluşturuyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. 4 hafta sürecek GB kampanyasında çeşitli sürelerde ve 20 GB’a varan cepten internet paketleri hediye edilecek. Faydalardan kalan miktarın sorgusu yine Cep Hesabım uygulamasından yapılacak. Cep Hesabım uygulaması App Store ya da Google Play Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca dileyenler mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak detaylara ulaşıp, https://cephesabim.page.link/sallakazan linki ile de katılım sağlayabiliyor.