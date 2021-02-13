Kuzey Kıbrıs Turkcell ile #Evdeyiz Sohbetleri Başlıyor!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, alanında uzman konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleşecek ve sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak “Turkcell ile #Evdeyiz Sohbetleri” düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bilgi ve teknolojinin öneminin herkes için daha da arttığı vurgulandı. Açıklamada Turkcell, lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak bu sürece en hızlı şekilde adapte olduklarını ve müşterileri için de projeler geliştirerek uygulamaya koyduklarını anımsattı. Pandemi sürecinde fiziksel yapılamayan etkinlikleri online platformlara taşıdıklarına değinen Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterileri için gerekli sorumluluklarını da yerine getirdiklerine değindi.

3 oturumlu “Turkcell ile #Evdeyiz Sohbetleri”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in organize ettiği söyleşiler 3 günde, 3 oturumla tamamlanacak. 35 dakikalık zaman dilimlerinde gerçekleşecek oturumlarda konuşmacı ve moderatör, programı izleyicilerle birlikte interaktif bir şekilde yönetecek. Turkcell ile #Evdeyiz Sohbetleri, “Mikrobiyota Beslenme ve Bağışıklık”, “Çocuklarda Bilinçli Dijital Ekran Kullanımı” ve “Pandemi Döneminde Egzersiz” başlıklı oturumlarla gerçekleşecek.

Söyleşilerin programı Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından aşağıdaki şekilde açıklandı.



1.Gün:

Oturum: 15 Şubat 2021 Pazartesi, Saat: 21.00

Oturum Başlığı: Mikrobiyota Beslenme ve Bağışıklık

Konuşmacılar: Eliz Konak Şenol, Beslenme ve Genetik Uzmanı ile Prof. Dr. Tarkan Karakan, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı

2.Gün:

Oturum: 16 Şubat 2021 Salı, Saat: 21.00

Oturum Başlığı: Çocuklarda Bilinçli Dijital Ekran Kullanımı

Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Damla Alkan, Klinik Psikolog/Akademisyen ile Uzm. Psk. Duygu Karakulak, Takvim Çocuk/Ergen Psikoloğu / Oyun ve EMDR Terapisti

3.Gün:

Oturum: 17 Şubat 2021 Çarşamba, Saat: 21.00

Oturum Başlığı: Pandemi Döneminde Egzersiz

Konuşmacılar: Emrah Adalı, Fitness Business Consultant ile Dr. Osman Emiroğlu, Akademisyen