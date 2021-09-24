Dünya
Kuzey Amerika’daki ‘en eski’ insan ayak izleri keşfedildi
Arkeologlar tarafından Kuzey Amerika’da yürütülen yeni bilimsel araştırmalar, bölgede bilinen en eski insan ayak izleri olduğunu düşündükleri kalıntıları ortaya çıkardı.
ABD‘nin New Mexico eyaletinde bulunan White Sands Milli Parkı‘nda yapılan araştırmalar, bölgede faaliyet yürüten bilim insanlarının düşüncesine göre Kuzey Amerika‘da insana ait en eski ayak izlerinin keşfine yol açtı.
Keşfedilen ayak izlerinin 21 bin ila 23 bin yıllık olduğu tahmin ediyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan bilim insanları, fosillerin yaşını hesaplamak için raylara gömülü tohumları analiz ederken, izler milli parktaki toprak katmanlarına gömüldü. Araştırmacılar ayrıca bulunan düzine ayak izlerinin çoğunun çocuk ve genç olmak üzere çeşitli insanlara ait olduğunu belirledi.
Daha önce ise bilim insanları, Kuzey Amerika’da bulunan ve Clovis kültürü olarak bilinen şeyle ilişkili taş mızraklar nedeniyle Amerika’daki en eski insanın varlığının 11 bin ila 13 bin yıl önce olduğunu varsaymışlardı.
Viyana Üniversitesi’nden arkeolog ve radyokarbon tarihleme uzmanı Tom Higham, “Kanıtlar çok inandırıcı ve son derece heyecan verici. Bu ayak izlerinin gerçekten iddia edilen yaşta olduğuna ikna oldum” dedi.
Albuquerque to Nature’daki New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi’nde paleontolog olan Spencer Lucas ise “Bu makale, bölgedeki ayak izlerinin yalnızca insana ait olmadığını, aynı zamanda 20 bin yıldan daha eski olduğunu da çok ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Söz konusu araştırma, White Sands Milli Parkı, Ulusal Park Servisi, ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, Bournemouth Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yürütüldü.