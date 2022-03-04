Kuyuya düşen Minik Hasan kurtarıldı

Kalkanlı’da bu sabah saat 11.00 sıralarında 30 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerince düşmüş olduğu kuyudan yaralı olarak çıkarıldı. Minik Hasan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt – Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narinciye kesimi yaptığı sırada oyun oynamakta olan Hasan Hüseyin TÖREN (E-2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık durumda bırakılan otuz metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür. Hasan Hüseyin TÖREN, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerince düşmüş olduğu kuyudan yaralı olarak çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.