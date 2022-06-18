Kutup ayıları iklim değişikliğine uyum sağlıyor

Geniş buzul tabakaları eriyor. Kutup ayıları kendilerine kalan buzul parçaları üzerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Dünyanın en prestijli bilim dergilerinden Science’da yayımlanan araştırmaya göre, genetik açıdan farklı olan bazı kutup ayıları değişen koşullara uyum sağlamaya başladı.

Bilim insanları Grönland’ın güneydoğusunda yaşayan kutup ayılarının hareketlerini incelemek için bir kısmına takip cihazı taktı, bazılarından da genetik örnekler topladı.

Buzullar hayati önemde

Araştırmada, daha önce geniş buzul tabakalarındaki deliklerden fok avlayan kutup ayılarının, şimdi kopan buzul parçaları üzerinde de avlandığı görüldü.

Bu kutup ayısı türü, daha sonra en yakın buzul tabakasına ya da fiyordlara yüzerek aylarca hayatta kalabiliyor.

Bu türün aksine geniş buzul tabakaları, kutup ayılarının avlanması ve beslenmesi için hayati önem taşıyor.

Dünya üzerinde hayatta kalan kutup ayılarının sayısının 26 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.