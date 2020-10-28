Kurum: Maraş’ı ihya ve inşa etmek için bir araya geldik

KKTC’yi ziyaret eden TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıl sonra açılan Maraş’ın ihya edileceğini belirterek, “Maraş bölgemizi ihya etmek, inşa etmek için Kıbrıs Türk paydaşlarımızla bir araya geldik” dedi.

KKTC’yi ziyaret eden TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıl sonra açılan Maraş’ın ihya edileceğini belirterek, “Maraş bölgemizi ihya etmek, inşa etmek için Kıbrıs Türk paydaşlarımızla bir araya geldik” dedi. Bakan Murat Kurum, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede çalışma yapacağını belirtti. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım’da yapacağı ziyaret öncesinde Maraş’ta incelemeler yapan Bakan Kurum, basına açıklamalarda bulundu. Kurum, “Artık tüm dünyaya açacağımız Maraş bölgesindeyiz. Bu bölgenin açılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a şükranlarımı ifade ediyorum” dedi. Ziyareti sırasında Turizm Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve yetkililerin de kendisine eşlik ettiği Bakan Kurum, “Türkiye, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, “Akdeniz bölgesinin en önemli turizm bölgesinden biri olan Maraş için yapılması gereken çalışmaları inceledik. KKTC ile birçok iş birliği yapıyoruz. Maraş bölgemizi ihya etmek, inşa etmek için Kıbrıs Türk paydaşlarımızla bir araya geldik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ankara’yı ziyaret ettiğine işaret eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da 15 Kasım’da KKTC’ye iade-i ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanımız, bu ziyarette vatandaşlarımızla bir arada olmayı müjdelediler. Biz de ziyaret öncesinde Maraş bölgesinin ihyasına dönük yapılacak çalışmaları incelemeye geldik” dedi.

TOKİ VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEVREDE

Maraş’ı tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, bölgede yapılacak çalışmalara TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destek olacağını ifade etti. Maraş’a yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, “Her şey aslına uygun şekilde yapılacak. Kıbrıs Türk halkının ve turistlerin bölgede güvenli şekilde gezmesinin yolunu açacağız” diye konuştu.