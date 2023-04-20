Kurtuluş Lisesi ve YDK şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Finalleri 18-19 Nisan tarihlerinde Atatürk Stadı’nda düzenlendi. Genç kızlarda Kurtuluş Lisesi, genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Finallerde ilk üç içerisine giren takımlar aynı zamanda geçtiğimiz hafta düzenlenen eleme yarışlarında da ilk üç sırayı almıştı.

Genç kızlarda ikinci Yakın Doğu Koleji, üçüncü ise Namık Kemal Lisesi oldu. Genç erkekler ikinciliğini Kurtuluş Lisesi’nin elde ettiği finallerde üçüncülük kupasını kaldıran taraf ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi oldu.

Finaller sonunda takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Genç Kızlar Takım Sıralaması Puan

Kurtuluş Lisesi 586 Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 535 Namık Kemal Lisesi 428 Girne Amerikan Koleji 371 Lefkoşa Türk Lisesi 332 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 317 Erenköy Lisesi 309 Türk Maarif Koleji 262

Genç Erkekler Takım Sıralaması Puan

Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 828 Kurtuluş Lisesi 807 Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 755 Erenköy Lisesi 754 Lefke Gazi Lisesi 751 Namık Kemal Lisesi 726 Lefkoşa Türk Lisesi 710 Hala Sultan İlahiyat Koleji 636 Ferdi 158