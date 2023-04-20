Head & Shoulders Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile GBTK tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup turnuvası 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarla sona erdi. Turnuva sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde kupa töreni gerçekleştirildi.

Alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle:

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin 6/7 1/6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Enver Ada Gençel – Kaya Halkseven 6/2 6/0

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

Oksana Pıddubna – Şengül Tilki 5/7 3/6

13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL

Djamal Mokhamed Akhmed – Kaan Dönmez 6/1 6/1

HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1.KARAN KARAKAŞLI

2.HASAN AREN ÇAKARTAŞ

9 YAŞ KIZLAR:

1.HERA TÜRCAN

2.MANIA BAGHERI

9 YAŞ ERKEKLER:

1.AREN YUMURTACIOĞLU

2.ALEXANDR KONEV

10 YAŞ KIZLAR:

1.ANASTASIIA ELSHINA

2.HERA TÜRCAN

10 YAŞ ERKEKLER:

1.POYRAZ VURAL

2.EMRE ALEKS KURAL

12 YAŞ KIZLAR:

1.GİRNE UMUT YEREBAKAN

2.VERA GAZİ

12 YAŞ ERKEKLER:

1.BARAN BAŞARAN

2.DENİZ HÜSEYİN ÖNEN

14 YAŞ KIZLAR:

1.ALMİRA AKŞAHİN

2.GİRNE UMUT YEREBAKAN

14 YAŞ ERKEKLER:

1.ENVER ADA GENÇEL

2.KAYA HALKSEVEN

16 YAŞ KIZLAR:

1.EKİN KARASU

2.SAHİL ECE YEREBAKAN

16 YAŞ ERKEKLER:

1.TOPRAK BERKOL

2.KONSTANTİN KAN

13+ KADINLAR:

1.ŞENGÜL TİLKİ

2.OKSANA PIDDUBNA

13+ ERKEKLER:

1.DJAMAL MOKHAMED AKHMED

2.KAAN DÖNMEZ