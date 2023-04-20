Head & Shoulders Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile GBTK tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup turnuvası 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarla sona erdi. Turnuva sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde kupa töreni gerçekleştirildi.
Alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle:
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin 6/7 1/6
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Enver Ada Gençel – Kaya Halkseven 6/2 6/0
13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL
Oksana Pıddubna – Şengül Tilki 5/7 3/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL
Djamal Mokhamed Akhmed – Kaan Dönmez 6/1 6/1
HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI
8 YAŞLAR:
1.KARAN KARAKAŞLI
2.HASAN AREN ÇAKARTAŞ
9 YAŞ KIZLAR:
1.HERA TÜRCAN
2.MANIA BAGHERI
9 YAŞ ERKEKLER:
1.AREN YUMURTACIOĞLU
2.ALEXANDR KONEV
10 YAŞ KIZLAR:
1.ANASTASIIA ELSHINA
2.HERA TÜRCAN
10 YAŞ ERKEKLER:
1.POYRAZ VURAL
2.EMRE ALEKS KURAL
12 YAŞ KIZLAR:
1.GİRNE UMUT YEREBAKAN
2.VERA GAZİ
12 YAŞ ERKEKLER:
1.BARAN BAŞARAN
2.DENİZ HÜSEYİN ÖNEN
14 YAŞ KIZLAR:
1.ALMİRA AKŞAHİN
2.GİRNE UMUT YEREBAKAN
14 YAŞ ERKEKLER:
1.ENVER ADA GENÇEL
2.KAYA HALKSEVEN
16 YAŞ KIZLAR:
1.EKİN KARASU
2.SAHİL ECE YEREBAKAN
16 YAŞ ERKEKLER:
1.TOPRAK BERKOL
2.KONSTANTİN KAN
13+ KADINLAR:
1.ŞENGÜL TİLKİ
2.OKSANA PIDDUBNA
13+ ERKEKLER:
1.DJAMAL MOKHAMED AKHMED
2.KAAN DÖNMEZ