Head & Shoulders Cup tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Head & Shoulders Cup tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Head & Shoulders Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile GBTK tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup turnuvası 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarla sona erdi. Turnuva sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde kupa töreni gerçekleştirildi.

 


Alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle:

 

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

Girne Umut Yerebakan – Almira Akşahin  6/7 1/6

 

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Enver Ada Gençel – Kaya Halkseven                         6/2 6/0

 

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

Oksana Pıddubna – Şengül Tilki                                 5/7 3/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER  FİNAL

Djamal Mokhamed Akhmed – Kaan Dönmez         6/1 6/1

 

 

 

HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1.KARAN KARAKAŞLI

2.HASAN AREN ÇAKARTAŞ

 

9 YAŞ KIZLAR:

1.HERA TÜRCAN

2.MANIA BAGHERI

 

9 YAŞ ERKEKLER:

1.AREN YUMURTACIOĞLU

2.ALEXANDR KONEV

 

10 YAŞ KIZLAR:

1.ANASTASIIA ELSHINA

2.HERA TÜRCAN

 

10 YAŞ ERKEKLER:

1.POYRAZ VURAL

2.EMRE ALEKS KURAL

 

12 YAŞ KIZLAR:

1.GİRNE UMUT YEREBAKAN

2.VERA GAZİ

 

12 YAŞ ERKEKLER:

1.BARAN BAŞARAN

2.DENİZ HÜSEYİN ÖNEN

 

14 YAŞ KIZLAR:

1.ALMİRA AKŞAHİN

2.GİRNE UMUT YEREBAKAN

 

14 YAŞ ERKEKLER:

1.ENVER ADA GENÇEL

2.KAYA HALKSEVEN

 

16 YAŞ KIZLAR:

1.EKİN KARASU

2.SAHİL ECE YEREBAKAN

 

16 YAŞ ERKEKLER:

1.TOPRAK BERKOL

2.KONSTANTİN KAN

 

13+ KADINLAR:

1.ŞENGÜL TİLKİ

2.OKSANA PIDDUBNA

 

13+  ERKEKLER:

1.DJAMAL MOKHAMED AKHMED

2.KAAN DÖNMEZ

 

 

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Tags:Head & Shoulders Cup
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