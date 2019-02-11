Kurtarma gemisine Alan Kurdi’nin adı verildi

Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren “Professor Albrecht Penck” isimli gemiye, 2015 yılının eylül ayında Bodrum açıklarında boğularak ölen Alan Kurdi’nin adı verildi.

Alman yardım kuruluşu Sea-Eye, Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerini sürdüren Professor Albrecht Penck gemisinin ismi Alan Kurdi olarak değiştirdi.

İspanya’nın Palma de Mallorca limanında yapılan isim verme töreninde bulunan Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi basın mensuplarına konuştu. “Bu gemiye benim oğlumun adını verdiği için kuruluşa müteşekkirim. Böylece oğlumun adı iyi bir amaçla birlikte anılacak ve minik ruhu huzur bulacak” diyen baba aynı zamanda kendisi gibi çocuklarını bu şekilde kaybeden binlerce aile olduğunun da altını çizdi.

Regensburg merkezli yardım kuruluşunun sözcüsü Gorden Isler de “Alan Kurdi ismiyle asıl dikkate alınması gereken konunun ne olduğunu ve ne olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Söz konusu olan Akdeniz’de her gün boğularak hayatını kaybeden insanlar ve onların ilelebet süren acılarıdır” dedi.

2015 yılının eylül ayında kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi, Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu. Alan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve sığınmacı sorununu çarpıcı bir biçimde uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

Sea-Eye kendi verilerine göre 2016 yılında Akdeniz’de düzenlediği yaklaşık 60 kurtarma operasyonunda 14 binden fazla sığınmacıyı boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe