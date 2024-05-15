Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerine çevrildi

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarına etkisinin sınırlı da olsa gerilediği görülürken, pay piyasaları rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Dün ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu verinin ardından yaptığı açıklamada, ÜFE’de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri “karışık” olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin “sorunsuz bir yol” olmasını beklemediklerini kaydeden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin “sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini” gösterdiğini bildirdi.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, “Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Analistler, Fed üyelerindeki temkinli tutumun Powell’ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, bugünkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Piyasalarda bu yıl bir faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu hatırlatan analistler, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sınırlı da olsa devam ettiğini belirtti.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,45’e indi.

Emtia tarafında ise gözler bakıra çevrildi.

Dün yüzde 5 yükselerek rekor kıran bakırın libresi, yükseliş eğilimini yeni günde de sürdürerek, gördüğü en yüksek seviyeyi 5,25 dolara taşıdı. Bakırın libresi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 5,17 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bakır fiyatlarındaki yükselişin genellikle ekonomik aktivitedeki güçlenişe işaret ettiğini ancak son dönemdeki artışın arz endişeleri nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Dünyanın en önemli bakır üreticilerinden BHP Group’un bir diğer önemli üretici Anglo American’ı 43 milyar dolara satın alma teklifinin reddedildiğini aktaran analistler, geçen günlerde yayınlanan Goldman Sachs raporunda da bakır arzına yönelik endişelerin öne çıktığını anımsattı.

Analistler, bakır madeninin ara malı olarak bir çok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı yeni günde yatay seyirle 2 bin 358 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı 82,7 dolardan satılıyor.

Öte yandan, dün “Roaring Kitty” adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill’in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD’li video oyun satıcısı GameStop’ın hisseleri bugün de yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve “Meme Stock” olarak adlandırılan hisselerden AMC’nin hisseleri de yüzde 31’in üzerinde yükseldi.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselerek rekor seviyeden kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa’da dün Almanya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan veriler enflasyon endişelerini törpülemeye devam etti.

Buna göre, dün Almanya’da TÜFE yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, ülkede ZEW beklentiler endeksi 47,1 ile öngörülerden fazla yükseldi.

Bugün ise bölgede gözler Avro Bölgesi’nin büyüme verilerine çevrilirken, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya’da yeni günde Hong Kong ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden hızlanabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin’den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 0-7,5’ten yüzde 25’e çıkarılacağı belirtilerek, yarı iletkenlere uygulanan tarife oranının ise 2025 yılına kadar yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltileceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 25’ten yüzde 100’e, güneş pillerine yönelik tarife oranının ise yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağı bildirildi.

Analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini ve Çin tarafının atacağı adımların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün bir yıllık borç verme faizini yüzde 2,50’de sabit bırakırken, piyasa fonlamasını 125 milyar yene çıkardı.

Bununla birlikte hükümetin sıkıntıdaki gayrimenkul sektörüne daha fazla yardım edeceğine yönelik haber akışı da ABD’den gelen olumsuz haberlerin etkisini sınırladı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Türiye’de dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puandan tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında dün katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, mali ayarlamaya azami çaba gösterdiklerini belirterek, “Daha yapılması gerekenler var. Mali ayarlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak.” diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirterek, “Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz.” ifadesini kullandı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2876’dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2860 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE, perakende satışlar