ÇevreSürmanşet

Küresel ısınma imparator penguenleri yok edebilir

5 Ağustos 2021
imparator penguen





ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, küresel ısınma nedeniyle eriyen buz kütlelerinin dünyanın en büyük penguen türü olan imparator penguenlerinin soyunu tehlikeye attığı belirtildi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, mevcut karbon emisyonları ve iklim değişikliği oranlarında herhangi bir değişiklik olmazsa, 2100 yılına kadar İmparator penguen kolonilerinin yüzde 98’inin yok olmanın eşiğine geleceğini tespit etti.





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5 Ağustos 2021


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