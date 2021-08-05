Küresel ısınma imparator penguenleri yok edebilir

ABD\u2019de yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmada, k\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle eriyen buz k\u00fctlelerinin d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck penguen t\u00fcr\u00fc olan imparator penguenlerinin soyunu tehlikeye att\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ABD Bal\u0131k ve Yaban Hayat\u0131 Servisi, mevcut karbon emisyonlar\u0131 ve iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi oranlar\u0131nda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik olmazsa, 2100 y\u0131l\u0131na kadar \u0130mparator penguen kolonilerinin y\u00fczde 98'inin yok olman\u0131n e\u015fi\u011fine gelece\u011fini tespit etti.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, mevcut karbon emisyonlar\u0131 ve iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi oranlar\u0131nda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik olmad\u0131\u011f\u0131 takdirde imparator penguenlerinin soyunun tehlikede oldu\u011fu belirtildi.\r\nGlobal Change Biology dergisinde yay\u0131nlanan ara\u015ft\u0131rmada, 2100 y\u0131l\u0131na kadar iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ve k\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle imparator penguenlerinin y\u00fczde 98\u2019inin yok olabilece\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\nWoods Hole Enstit\u00fcs\u00fc'nden penguen ekolojisti Stephanie Jenouvrier, \u201c\u0130mparator penguenlerin ya\u015fam d\u00f6ng\u00fcs\u00fc, \u00fcremeleri, beslenmeleri ve t\u00fcy d\u00f6kmeleri istikrarl\u0131 olarak deniz buzu olmas\u0131na ba\u011fl\u0131d\u0131r\u201d dedi.\r\n2050'DE Y\u00dcZDE 70'\u0130 YOK OLMA TEHL\u0130KES\u0130YLE KAR\u015eI KAR\u015eIYA\r\n\r\n2050 y\u0131l\u0131na kadar bu t\u00fcr\u00fcn kolonilerinin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70'inin tehlike alt\u0131nda olaca\u011f\u0131 aktar\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada 2016 y\u0131l\u0131na dair Antarktika'n\u0131n Halley K\u00f6rfezi'ndeki bir \u0130mparator penguen kolonisi \u00f6rnek verildi.\r\n\r\n\r\n\r\n2016 y\u0131l\u0131nda Antarktika'n\u0131n Halley K\u00f6rfezi'ndeki bir \u0130mparator penguen kolonisinde a\u015f\u0131r\u0131 derecede d\u00fc\u015f\u00fck deniz buzu seviyelerinin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve bu durumun ba\u015far\u0131s\u0131z \u00fcremeye neden oldu\u011fun alt\u0131 \u00e7izildi.\r\nD\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck penguenleri olan imparator penguenleri, k\u0131\u015f aylar\u0131nda yaln\u0131zca Antarktika k\u0131tas\u0131nda \u00fcreyebiliyor.\r\n\u00dcREMEK \u0130\u00c7\u0130N EKS\u0130 40 DERECEYE \u0130HT\u0130YA\u00c7 DUYUYORLAR\r\n\u00dcremek i\u00e7in eksi 40 santigrat derece s\u0131cakl\u0131\u011fa ihtiya\u00e7 duyan t\u00fcr\u00fcn, yeterli deniz buzu olmadan hayatta kalamayaca\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\nHalihaz\u0131rda d\u00fcnyada yakla\u015f\u0131k 280 bin \u00fcreme \u00e7ifti veya 625 ila 650 bin imparator pengueni oldu\u011fu biliniyor.\r\n\r\n