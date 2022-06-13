Küresel gıda fiyatları yükseliyor; pirinç krizi gelebilir

Ntv’de yer alan habere göre açıklamalarda bulunan uzmanlar pirinç üretiminde herhangi bir sorun olmadığını söylerken, bununla birlikte artan buğday fiyatları ve daha yüksek çiftçilik maliyetleri, bir sonraki aşamada pirinç fiyatlarını izlemeye değer hale getireceğini vurguladı.

“Talebin artması mevcut stokların düşmesine yol açabilir”

Japon bankası Nomura’nın baş ekonomisti Sonal Varma, “İleriye dönük pirinç fiyatlarını izlememiz gerekiyor, çünkü artan buğday fiyatları pirincin yerini almasına, talebin artmasına ve mevcut stokların düşmesine yol açabilir” dedi.

Sonal Varma, bununla birlikte, küresel pirinç stoklarının bol olduğunu ve Hindistan’da bu yaz hasadın iyi olması beklendiğinden, pirinç fiyatı risklerinin hala düşük olduğunu belirtti.