Kayıp yüzde 10’u aştı; Bitcoin 23 bin 750 dolara düştü

Borsanın en büyük para birimi Bitcoin 23 bin 750 dolara geriledi.

Kripto paralardaki çöküş sürerken Bitcoin’de kayıplar hızlanarak yüzde 10’u aştı. Borsanın en büyük para birimi Bitcoin 23 bin 750 dolara geriledi. Ethereum ise 1.219 dolar seviyesinden işlem görürken, kayıp yüzde 15’i geçmiş durumda.

Kayıplarda ABD enflasyon verisi ve kripto para şirketi Celcius Network’ün “olağanüstü piyasa şartları” nedeniyle hesaplar arasında transferleri ve hesaplardan para çekilmesini durdurması etkili oluyor.

Alt coinlerde ise kayıplar yüzde 10’u aşarken, ripple 0,31 cent, ADA 0,45 cent, litecoin 42 dolar, SOL 27 dolardan işlem görüyor.