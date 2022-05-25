Kur dur durak bilmiyor: Dolarda yeni zirve!

Sterlin

Güne 20,2270 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 11:28 itibarıyla %1,40 artışla 20,4779 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,0129, en yüksek 20,3483 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 20,2521 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 07.05.2022 tarihinde 18,2797 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 20,5018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 20,4779 TL‘ye karşılık gelmektedir.