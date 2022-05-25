Kur dur durak bilmiyor: Dolarda yeni zirve!

Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar/TL kuru 16,34’ün üzerini görürken Sterlin 20.50 TL seviyesine yaklaştı.
Sterlin
Güne 20,2270 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 11:28 itibarıyla %1,40 artışla 20,4779 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,0129, en yüksek 20,3483 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 20,2521 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 07.05.2022 tarihinde 18,2797 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 20,5018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 20,4779 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 16,1011 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:29 itibarıyla %1,76 artışla 16,3584 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9172, en yüksek 16,1619 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,0792 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 16,3513 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,3584 TL‘ye karşılık gelmektedir.