Kupaya veda: Polonya 0-3 Kolombiya

Dünya Kupası’na büyük umutlarla katılan Lewandowski’li Polonya, Dünya Kupasına veda mı etti? G grubunda ilk maçında Senegal’e 2-1’lik şok skorla yenilen Polonya, ikinci maçında da Kolombiya karşısında adeta hezimete uğradı. Lewandowskili Polonya Kolombiya’ya da 3-0’la boyun eğince gruptan çıkma şansını kaybetti mi? Polonya Dünya kupasına grup aşamasında veda etti mi?

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na büyük umutlarla katılan ve H Grubu’nda mücadale veren Polonya, turnuvadaki ilk 2 maçı sonrası büyük şoka uğradı! İlk maçta grubun güçlü ekiplerinden Senegal’e 2-1’le boyun eğen Polonya, ikinci maçında da Kolombiya’dan şok bir yenilgi aldı. Bayern Münih’li yıldız oyuncu Robert Lewandowski ve arkadaşları, Kolombiya karşısında bir varlık gösteremeyerek Fenerbahçe’nin gündemindeki Yerry Mina, Monaco’nun prensi Radamel Falcao ve Juventus’lu Juan Cuadrado’nun gollerine engel olamayarak 3-0’lık ezici bir mağlubiyet yaşadı. Polonya’nın bu sonucun ardından 2 maçın sonucunda 0 puanda kalmasıyla gruptan çıkma şansı kalmadı! H Grubunda Japonya ve Senegal’in 4’er, Kolombiya’nın ise 3 puanı bulunuyor. Son maçlara göre Japonya, Senegal ve Kolombiya üçlüsünden ikisi üst tura ismini yazdıracak.

LEWANDOWSKİ VE ARKADAŞLARI BÜYÜK ŞOKA UĞRADI!

Başta Bayern Münih’in yıldızı Lewandowski olmak üzere tüm Polonya takımı kadrosunda büyük bir üzüntü ve şok hali hakim. H grubunda Kolombiya ile favori olarak gösterilen, ancak sürprize de açık bir görüntü veren Polonya, istediğini başaramadı ve 2 maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak 2018 Dünya Kupası’na veda etmiş oldu. 29 yaşındaki piyasa değeri 95 milyon euro olan süpar star Lewandowski, turnuvaya gol atamadan veda etmiş oldu.

KOLOMBİYA GRUPTAN ÇIKMA ADINA UMUTLANDI

İlk maçında Japonya’ya şok bir skorla mağlup olan Kolombiya ise Polonya galibiyetiyle hayata döndü. Turnuvanın grup aşamasındaki son maçını Senegal ile oynayacak Kolombiya, galip gelmesi halinde Japonya ile birlikte gruptan çıkan takım olacak. Öte yandan Senegal ile berabere kalması durumunda Japonya ile ikili averajda mağlup olduğundan gruptan çıkamayacak, bu sebeple Kolombiya’ya grup aşamasındaki son maçta mutlak galibiyet gerekiyor.