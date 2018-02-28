Kundakçı cezaevinde

Lapta’da Mahşen Koral’a ait salon aracı kundaklayarak hasara uğratan kişinin Murat Ali Yalçınkaya olduğu tespit edildi. Önceki gün gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

Lapta’da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mahşen Koral’a ait KC 064 plakalı salon aracın 25 Şubat 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında benzin kapağı açıldıktan sonra, benzin deposu ağzına sıkıştırılan bez parçası ateşe verilerek yakıldı. Araçta yangın meydana geldi.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülürken yangın sonucu aracın sol arka kapısı, sol arka çamurluk, bagaj kapısı ve sol arka sinyalleri kısmen yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, önceki gün meselede zanlı görülen Murat Ali Yalçınkaya’yı gözaltına aldı. Zanlı polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etti.

Kamera kayıtlarından tespit edildi

Zanlı Murat Ali Yalçınkaya, Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yalçınkaya hakkındaki soruşturmayı yürüten polis mahkemede verdiği ifadede, zanlının Lapta’da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mahşen Koral’a ait KC 064 plakalı salon aracın 25 Şubat 2018 tarihinde, saat 21.00 sıralarında kasten yakılarak hasara uğratıldığını yapılan soruşturma üzerine zanlı Murat Ali Yalçınkaya’nın gözaltına alındığını anlattı.

Polis, ifadesinde olayın bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek Yalçınkaya’nın önce söz konusu aracın 100 TL değerindeki benzin kapağını çaldığını ardından beyaz renk bir tişörtü söz konusu aracın benzin deposu ağzına sıkıştırdığını ve bezi ateşe verdiğini kaydetti.

Yangın neticesinde araçta 900 TL’lik hasar oluştuğunu kaydeden polis, zanlının kamera kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Polis, Yalçınkaya’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Benzer suçtan sabıkası var

Polis mahkemedeki ifadesinde zanlı Murat Ali Yalçınkaya’nın 2014 yılında yine “Kundaklama” suçundan yargılanarak 2.5 yıl hapse mahkum edildiğini, hapislik cezasını tamamlayıp tahliye olduktan sonra benzer bir suç daha işlediğini ancak o mesele ile ilgili zanlının hüküm giymediğini aktardı.

Polis, zanlının KKTC yurttaşı olduğunu ve daha önceden benzer suçları olduğunu belirterek yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı gözyaşı döktü özür diledi

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Murat Ali Yalçınkaya, işlemiş olduğu kundaklama suçundan dolayı mahkemeden özür dileyerek çok pişman olduğunu dile getirdi.

Zanlı Yalçınkaya, tutuksuz yargılanması halinde Mahşen Koral’ın tüm zararını karşılayacağına dair söz verdi. Mahkemeden defalarca özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen zanlı, gözyaşı döktü, eşinin kanser hastası olduğunu ve kendisinin yardımına muhtaç olduğunu dile getirerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Son pişmanlık fayda etmedi

Mahkeme, zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine dikkat çekti, geçmişte de benzer suçlar işlediğine vurgu yaptı. Mahkeme zanlı Murat Ali Yalçınkaya’nın 20 günü geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.