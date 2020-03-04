Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edildi

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında ise, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 260 araç kontrol edilerek, 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.