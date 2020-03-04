İskele ile Lefkoşa’da trafik ve asayiş denetimi

Öte yandan Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Dün 07.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve alkollü içki yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 800 araç kontrol edilerek, 168 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.