Kulaklık devri sona erdi: Herkes aynı anda kendi müziğini dinleyebilecek

Samsung’a bağlı teknoloji ve ses sistemi şirketi Harman, araçların içindeki koltuklar için açılıp kapanır hoparlörler tasarladı.

Yolculuklarda sık sık film izlemek ya da müzik dinlemek için kullanılan kulaklıkların yerini alması planlanan hoparlör düzeneği, koltuğun baş kısmının yanına yerleştirilen bir sistemle açılıp kapanabilen şekilde kullanılabiliyor.

Türkiye’de de rağbet gören JBL ses sistemleriyle birlikte çalışan Harman’ın hoparlör sisteminin iki farklı klasmanı bulunuyor.

İlk sistemde her koltuğa yerleştirilen hoparlör düzenekleri, yolcuların dilediği şekilde bas ve tiz gibi ses özelliklerini ayarlayabileceği bir ekolayzırla birlikte sunuluyor. Böylelikle her yolcu dinlediği sesleri kişiselleştirerek farklı ton ve aralıklarda duyabiliyor.

Bir üst sınıftaki düzenekteyse hoparlörler kullanıcının kafasını çevreleyecek şekilde açılıyor. Farklı yükseklik ayarlarının da mevcut olduğu üst sınıf modeldeki hoparlörlerde stereo ses seçeneği de mevcut.

Hoparlörler kullanıcının oturduğu koltukta bir nevi surround ses çemberi oluşturarak daha yüksek seviye bir müzik ve film deneyimi sunuyor.

Ayrıca şirket, hoparlörlerin özel bir teknoloji sayesinde sesleri izole ederek birbirine karışmasını ve gürültü yaratmasını engelleyecek özelliğe sahip olacağını da belirtti.

Yeni hoparlör sistemlerinin ne zaman piyasaya çıkacağı veya satış fiyatlarına ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı.