Kuir Kıbrıs Derneği, 2021 Yılı Tutum Anketi yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği , 2015’ten bu yana düzenli olarak halkın lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik tutumlarını araştırmakta ve bulguları paylaşıyor. Söz konusu rapor, Kıbrıs’ın kuzeyinde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutum Raporu dernek tarafından hazırlanan üçüncü rapor olarak göze çarpıyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, rapor, Kıbrıs’ın kuzeyindeki homofobik, transfobik ve bifobik tutumların ölçüldüğü anketin bulgularının paylaşıldığı ve yıllar içerisinde bu tutumların nasıl değiştiğini göstermeyi hedefleyen bir yayın olma özelliği taşıyor.

Rapora göre, LGBTİ+’lara yönelik tutumların bazılarında değişiklik olmadığı ve bazı tutumlarda da gerilemeler yaşandığı gözlemlendi.

Kuir Kıbrıs Derneği bunlardan bazılarını şu şekilde yayımladı: “2017’den bugüne bildirilen homofobi düzeyini karşılaştırıldığında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki lezbiyenlere ve geylere yönelik olumsuz tutumlarda hiçbir fark olmadığı, ancak ne yazık ki transfobi düzeyinde bir artış olduğu gözlemlendi.

Yapılan anket bir kez daha LGBTİ+’ların toplum içinde ayrımcılığa uğradığını ve bu toplumsal sorunla mücadele etmek için daha etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini gösterdi. Kuir Kıbrıs uzun yıllardır LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi için mücadele etmekte ve dayanışmak isteyen tüm bireylere ve örgütlere de dayanışmayı güçlendirmek için çağrı yapmaktadır.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/tutum-raporu-2021/ adresinden ulaşabilir, LGBTİ+’lara yönelik tutumların Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ne durumda olduğunu inceleyebilirsiniz.”