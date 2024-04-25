Kudret Özersay: Polise 100 kişilik bir isim listesi verdik

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah 100 kişilik bir isim listesini polise verdiklerini açıkladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah PGM’ye başvurarak 100 kişilik bir isim listesini polise verdiklerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürülüğü’ne başvurarak yaklaşık 100 kişilik bir isim listesini polisle paylaştık. Masumiyet karinesi saklı kalmak üzere, kamuda kaymakam, müdür, müdür muavini, geçici, memur, öğretmen ve polis gibi görevlerde bulunan ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploma almış olan bu kişilerin diplomalarının sahte olup olmadığının öncelikli olarak araştırılmasını talep ettik. Sahte diploma konusunu yakından takip etmeye ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmeye #devam edeceğiz.