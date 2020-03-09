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Özersay: BM, bizden Lokmacı’yı kapatmamızı istedi

9 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının sınır kapılarını kapatması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, BM’nin, Kıbrıs Türk tarafından Lokmacı Sınır Kapısı’nı kapatmayı teklif ettiğini belirtti.

“BM hiç boşuna Rum liderliğinin ayıbını örtmeye çalışmasın, her şey gün gibi ortadadır” ifadelerini kullanan Bakan Özersay, BM’nin bu sabah itibariyle Lokmacı kapısını Kıbrıs Türk tarafının da geçişe kapatmasını talep ettiğini aktararak, “Rumların yanlışına ortak olmamızı dahi denemiş olmaları bir başka ayıplarıdır” değerlendirmesini yaptı.

Eylem yarın devam edecek




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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