KÜÇÜK BİR AYRINTI!

1960 anayasası hazırlık çalışmalarında birçok sorun karşısında önemli bir sorun daha vardı ki o da iki ortak toplumdan biri olan “Rum”ların toplumsal kimliği ile ilgiliydi…

…

İki toplum yüzyıllarca birlikte yaşamışlar ama bir gün karşılıklı masaya oturduklarında birbirlerini nasıl tanımlayacakları konusunda kafaları karışıktı.

Yüzyıllarca bir taraf Osmanlı’ydı, diğer taraf Rum.

Daha sonra Ada Osmanlıları “Türk” olmuşlardı.

Aslında Rumların kendilerine “Rum” dediği var mıydı?

Onlar kendilerini “Elen” olarak görüyorlar ve söylevlerinde olsun, her türlü yazışma ve konuşmalarında olsun bunu böyle biliyor, böyle kullanıyorlardı. Osmanlı döneminde kendilerine “Rum” denmesinden gocundukları var mıydı bilmiyoruz.

Kıbrıslı Elenlere bugün oldu Rum deniliyor, tarafımızdan!

“Rum” kimliğinin sözlüklerdeki karşılığı “Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimseler” olarak belirtiliyor.

Aslında Rum, Yunan, Elen ve Grek gibi kimliklerin hem etimolojik hem de tarihsel serüvenleri vardır.

Bu mesele, günümüz Elenlerinin tarihsel maceraları ile ilgilidir; ama en çok “millet” olarak Elenliği benimsedikleri söyleniyor ki konunun Büyük İskender’in fetihlerine kadar dayandığı anlatılır…

…

“Rum” kimliği bir zamanlar “Romalı” anlamında kullanılıp, bundan Doğu Roma İmparatorluğu içinde yaşayan Yunanlıların kastedildiği belirtiliyor.

Rumeli Türkleri gibi…

…

Nihayetinde, Kıbrıs cumhuriyeti Anayasası çalışmalarında anayasanın üç dilde yazılması gerekiyordu.

Ada Türkleri ortaklarının toplumsal kimliğini Türkçe metinde “Rum” yazmaya kalkınca, şiddetli itirazla karşılaştılar.

Onlar Rum değil Elen’diler.

Yazılıp çizilenlere bakılırsa, anayasanın Rumca metninde Kıbrıslı Türkler “Osmanlı” kimliği ile değil, “Türk” kimliği ile yer almışlardı, o zaman Türkçe metinde Elenler niye “Rum” kimliği ile yazılacaktı?

Bu itiraz Ankara’ya kadar uzanınca, Ankara “Elen” kimliğinde bir mahsur görmeyecekti…

…

Diyeceğim, ada Türkleri anayasa masasına oturunca karşısında Rumları değil, Elenleri bulmuşlardı!

Bu bir kafa karışıklığından çok, Rumları Yunanlılardan ayırma meselesi miydi?

Şimdi de karşılarında Elenler var ama yine Rum demeyi tercih ediyorlar!

Böyle bir şey, onların da kalkıp diğer tarafa “Osmanlı” demesi gibi bir şey değil mi?

…

Bu sorun Türk dili kullanılırken ortaya çıkıyor.

İngiliz dilinde “Greek” (Greek Cypriots) kimliği durumu düzeltse de, Türkçe dil kullanılırken bu düzeltmeye gerek yok mu?

Bir toplumu kendini görmediği gibi görmek doğru mu?

Üzerinde durulmaması gereken küçük bir ayrıntı mı bu?