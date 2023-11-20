"Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon" semineri gerçekleştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Kasım 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

“Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon” semineri gerçekleştirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
"Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon" semineri gerçekleştirildi

Masa Tenisi ile ilgili olarak Uluslararası Final Üniversitesi’nde geleceğin antrenör adaylarına eğitim verme amacıyla seminer düzenlendi.

Uluslararası Final Üniversitesi’nde yapılan ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları’nın yaptığı “Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon” adlı seminere Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Türkiye’den gelen Milli Takımlar Antrenörü Recep Bezenmiş de katıldı.


Oldukça verimli geçen sunum sonrasında plaket takdimini Yrd. Doç. Dr. Togay Uluöz ve Doç. Dr. Ece Müezzin yaptı.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar