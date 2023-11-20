Dünya ekonomik görünüm raporu

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) “Küresel Farklılıklarda Gezinme” başlığı altında yayımladığı raporda şu anda yaşanan savaşlardan ötürü küresel toparlanmanın yavaş ve düzensiz olduğunu belirterek bölgeler arası farklılıkların daha da genişlediği kaydedilmekte.

Dünya ekonomisinin geçen yıl %3,5 büyüdüğünü, bu yıl ise %3,0 ve 2024 yılında %2,9 büyüme olması beklendiğini belirten raporda, ABD’de ki ivmenin beklenilenden güçlü olduğu ancak euro bölgesinde ki büyümenin beklenenden zayıf olması nedeniyle 2024 yılında büyümenin %1,4 olması öngörülmektedir. 2024 yılında ülkelerin daha yüksek yaşam standartlarına ulaşma beklentisinin zayıf olduğu vurgulanmıştır.

Düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin borç sıkıntısı içinde veya yüksek risk altında olduğu vurgulanan raporda Çin’in emlak sektörü krizinin derinleşeceği ve faizlerin yükseleceği vurgusu yapılmıştır.

Raporda ülkelerin 2024 te büyüme tahminlerini aşağıda ki gibi belirtildi ;

ÜLKELER BÜYÜME TAHMİNLERİ

2024 %

ABD 1,5

Euro Bölgesi 1,2

Almanya 0,9

Fransa 1,3

İtalya 0,7

İspanya 1,7

İngiltere 0,6

Çin 4,2

Hindistan 6,3

Rusya 1,1

Türkiye 3,25

Raporda küresel enflasyonun %5.8 istikrarlı bir şekilde düşeceği öngörülürken çoğu durumda 2025’e kadar enflasyonun beklenen hedeflere gelmeyeceği özellikle para politikalarının yanlışlığı ve üretimin aksaması sonucu satın alma paritesinin düştüğü ülkelerde enflasyonun 3-4 yıl daha beklentileri karşılamayacağı belirtilmektedir.

Raporun vahim durumu Türkiye’nin ve tabi ki ithalatçı ülke olarak bizim enflasyonumuz yine iki haneli olarak yüksek seyir izleyecek. Alınan önlemlerin baz etkisi dışında enflasyon düşüşüne etkili olmayacağı düşünülüyor.