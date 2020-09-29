KTTOB: Öğrencileri taşıyacağız

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Covıd 19 taşımacılık şartlarına uygun şekilde Taşımacılığa başlayacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURUDUR.

29-09-2020 Tarihinde Sağlık Bakanlığı üst kurulunun okulların açılması ile ilgili olarak almış olduğu kararlara Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği olarak güveniyoruz ve onaylıyoruz.

1 Ekim Tarihinde okullara yapılacak olan taşımacılığın, her ne kadar da Covıd 19 süresince en fazla mağdur olan sektör olmamıza rağmen sistemin devam edebilmesi için, öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak, hem de eğitimin başlaması adına, Eğitim bakanlığının belirtmiş olduğu Covıd 19 taşımacılık şartlarına uygun şekilde Taşımacılığa başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.