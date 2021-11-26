KTTB: Molnupiravir için Sağlık Bakanlığı ivedilikle girişim başlatmalı

KTTB son 14 günde ülkemizdeki test pozitiflik oranının yüzde 1.27’ye yükseldiğini, 100.000 kişide vaka sayısının da 331’den 510’a çıktığını açıkladı.

KTTB “Pandemide ne durumdayız?” başlıklı yazılı açıklamasında “Vaka sayılarımız artarken, FDA tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın ülkemize temini için Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle girişim başlatılması hayati önemdedir.” ifadelerine yer verdi.

Sçıklama şöyle:

Pandemide ne durumdayız?

Ülkemizde COVİD-19 pandemisinin geldiği son durum ciddiyetini giderek artırmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde de salgın ciddi boyutlara ulaşmış ve birçok ülkede ciddi tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında görüyoruz ki; son 14 günde ülkemizdeki test pozitiflik oranımız %1.27’ ye yükselirken, 100 000 kişide vaka sayısı 331’den 510’ a yükselmiştir. Bununla birlikte hastane servis takibinde ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısı da yükselmektedir.

Geldiğimiz noktada sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralarına en azami şekilde uymamız elzemdir. Özellikle risk grubundaki kişilerin sosyal temasları en aza indirmesi, mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durması; toplu alanlara girmek zorunda kalındığında sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uyulması ciddi önem taşımaktadır. Bu nedenle sevdiklerimizi korumak adına bireylere önemli sorumluluk düşmektedir.

Bireylere düşen sorumlulukların yanı sıra yönetimsel açıdan ise, açık olan sektörlerde ciddi bir denetim uygulanması elzemdir. Daha önceki dönemlerde de yaşanan denetim zafiyetinin vaka sayılarının hızla katlanmasına sebep olduğu bilinen bir gerçektir.

Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği şu günlerde olmazsa olmazımız olan eğitim ve sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için denetimlerin sıkılaştırılmasından başka, kamusal ve sosyal alanlarda belirli düzenlemelere gidilmesi de gerekmektedir. Özellikle toplu etkinlik alanlarında veya kapalı alanlarda yapılan yüksek riskli aktivitelerde düzenleme ve kısıtlamalara gitmek önem arz etmektedir. Söz konusu etkinlik ve aktivitelerin neler olduğu ise yine Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yüksek riskli aktiviteler listesinde mevcuttur.

Vaka sayılarımız artarken, FDA tarafından Covid-19 hastalığının tedavisi için onaylanan ve kullanıma giren Molnupiravir etken maddeli ilacın ülkemize temini için Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle girişim başlatılması hayati önemdedir.

Aşılanma oranlarının artırılması için hem bireysel hem de yönetimsel olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekmektedir. Biliyoruz ki aşılanma yalnızca sizi değil, etrafınızdaki bireyleri de korumak adına önemlidir. Toplum bağışıklamasındaki en önemli basamağın aşılar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU