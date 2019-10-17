KTSYD’de final gecesi

FİNAL MAÇI BRT 2’DE: KTSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası, kupa finalinde saat 20.00’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacak ve maç BRT 2’den naklen yayınlanacak

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda şampiyon bu gece belli olacak.

KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan turnuvada üçüncülük maçında saat 18.30’da Vakıflar Spor Kulübü ile Karpaz Gate Marina karşılaşacak.

Final BRT 2’de

Kupanın final maçında saat 20.00’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecekler. Maç BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.