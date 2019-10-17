Alsancak bu yıl küçük ve yıldızlarda..

SALONSUZLUK ETKİLİYOR: Antrenör Vasfi Çetinarslan, Girne’deki sınırlı sayıdaki salonun saatlerinin tamamen dolu olması ve Alsancak bölgesi takımı olmaları nedeni ile idmanlarını açık hava basketbol sahasında yapmak durumunda kaldıklarını açıkladı

Kadın basketboluna sporcu yetiştirme alanında dikkat çeken bir çizgisi olan Alsancak Belediyesi Basketbol Takımı ve Alsancak Basketbol Spor Okulu, idmanlarını açık havada yapmanın zorluklarını yaşamaya devam ediyor.

Girne’deki sınırlı sayıdaki salonun saatlerinin tamamen dolu olması ve Alsancak bölgesi takımı olmaları nedeni ile idmanlarını açık hava basketbol sahasında yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden antrenör Vasfi Çetinarslan, bunun yarattığı olumsuzlukların oyuncu kaybı ve idman iptallerini getirdiğini ifade etti.

Bu sezon küçükler ve yıldızlarda

2017-18 sezonunun küçükler ligi şampiyonu Alsancak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl küçükler ve yıldızlar kategorilerinde liglerde yer alacak.

Haftada 3 idman yaparak çalışmalarını sürdüren ekibin geçen yılki kadrosundan bazı sporcular üniversite takımlarına transfer oldu. Takımın bu yılki önemli isimleri arasında Türkiye milli takımına çağrılmış isimler Asya Mertkol ve Özde Pilli de yer alıyor.