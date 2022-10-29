KTSYD üyeleri, Güven Sigorta güvencesiyle sigortalanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Güven Sigorta arasında varılan anlaşma çerçevesinde dernek üyelerine Güven Sigorta güvencesi ile Acil Sağlık Sigortası yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Hasan Gazioğlu tarafından ülke sporunun paydaşları spor yazarlarının da sigortalanması talebi sonrasında Güven Sigorta Genel Müdürü Börte Barlasoğlu’nun da desteği ile dernek üyelerinin IPA kapsamlı Acil Durum Sigortası ile sigortalanması yönünde anlaşmaya varıldı. Güven Sigorta kriterleri çerçevesinde 69 yaşa kadar olan üyeler, acil durumlarda yaşayacakları sağlık sorunlarında sigortadan ülkemizde ve Türkiye’de birçok özel hastanede faydalanabilecek.

Gürkan: Önemli bir anlaşma

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, sağlığın her zaman önemli olduğunu, günlük hayatta sağlık sorunlarının ne zaman baş göstereceğinin bilinmediğini belirtti. Gürkan, üyelerin sigortalanmasına yönelik girişimleri ve destekleri adına KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve Güven Sigorta Genel Müdürü Börte Barlasoğlu’na teşekkür ederek önemli bir anlaşmanın yapıldığına işaret etti.

Barlasoğlu: Ülke sporuna her zaman destek veriyoruz

Güven Sigorta Genel Müdürü Börte Barlasoğlu da yapığı açıklamada köklü bir sigorta şirketi olarak ülke sporuna her zaman destek verdiklerini ifade etti. Barlasoğlu bu desteği spor yazarlarının sigortalanması ile genişlettiklerini belirterek anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Barlasoğlu ayrıca bünyelerinde bulunan birçok hizmetten spor yazarlarının faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Gazioğlu: Spor yazarlarının da sigortalanması fikri ile bu adımı attık

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, bir süre önce Güven Sigorta ile vardıkları anlaşma kapsamında Takım arası Ligi başlatarak sporcular ve antrenörleri sigortaladıklarını, ülke sporunun paydaşlarından olan spor yazarlarının da sigortalanması fikri ile bu adımı attıklarını söyledi. Gazioğlu anlaşmanın spor yazarlığı camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

KTSYD tarafından yapılan açıklamada sigorta için başvuruların yeni haftadan itibaren alınacağı belirtildi.