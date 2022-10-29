Spor

45.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, geçilen 4 etapla devam etti. Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda yapılan rallinin ikinci gününü de Haskasap-Şevketoğlu ikilisi lider tamamladı.

29 Ekim 2022
45.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı






45.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı




Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı bugün geçilen 4 etapla devam etti. Üç günlük programla organize edilen Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etabı ikişer kez art arda geçtiler. İlk günün lideri olan, NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi, ikinci gün geçilen 4 etabın 2’sinde en iyi dereceyi yaparak liderliklerini korumayı başardılar. 29 dakika 43.1 saniyelik dereceleriyle lider olan ikiliyi, açılış etabında sıkıntı yaşayarak geriye düşen, fakat Serdarlı etaplarında iki kez en iyi dereceyi yaparak ikinci sıraya kadar tırmanan Fina Racing Team ekibi, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi takip etti. Alptürk-Yücener ikilisinin derecesi 30 dakika 18.4 saniye. Yine açılış etabında sıkıntı yaşayan ve gerilere düşen fakat Serdarlı’da üç etabı üçüncü bitiren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günün üçüncüsü oldular. Özellikle Serdarlı’da ünlü zıplama noktasının seyircilerle dolduğu rallinin ikinci günü 3 ekip mekanik sorun yaşayarak günü tamamlayamadı. Sınıf N’de Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi günü lider tamamlarken, Sınıf 1’de Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasım Çetinkaya ikilisi ve Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi günü lider tamamladı.



 

Yarın ralli Balıkesir bölgesinde olacak

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta üçüncü gün Balıkesir bölgesinde olacak. Servis alanının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kurulduğu rallide ekipler yarın Meriç ve Balıkesir isimleriyle hazırlanan etapları geçecekler. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etap ikişer kez art arda geçilecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek ve takrini 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

 

Program

30 Ekim Pazar

Servis: 09:35

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Servis: 11:56

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Servis: 15.12

Finiş-Zahra Sokak: 16.30

 

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi ikinci gün dereceleri:

 No.TakımPilotCo-PilotAraçSınıfDerece
11NEU Drift Racing TeamEnver HaskasapGüner ŞevketoğluSkoda Fabia R5229:43.1
23Fina Racing TeamCevdet AlptürkMustafa YücenerFord Fiesta R5230:18.4
32Goodyear Racing TeamÇağkan BozalanlarHasan OdunFord Fiesta S2000230:53.8
45Kıbrıs Online Rally TeamBarış KalfaoğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo IXN32:32.8
56Kıbrıs Online Rally TeamMehmet KamiloğluAhmet GürünMitsubishi Lancer Evo X R4232:35.0
612 Doğa KoyuncuŞenay KarafelikliMitsubishi Lancer Evo IXN32:37.2
77Goodyear Racing TeamOktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN32:49.4
84NEU Drift Racing TeamHalil MullaMehmet ÇağlaMitsubishi Lancer Evo IXN33:32.8
99Goodyear Racing TeamKerim HacımevlütRasim ÇetinkayaMitsubishi Lancer Evo VI134:05.8
1017Zaim Kömürleri Rally T.Önder Zaim Mitsubishi Lancer Evo IXN34:21.6
1115Karaduman Rally TeamÖzhan KaradumanSerdar KumruFiat Palio337:04.8
1216Karaduman Rally TeamOsman PozanAhmet BuzlukçuoğluPeugeot 206 Gti338:50.4
1310Team Evo RTSadık BilgimerBuse BilgimerMitsubishi Lancer Evo VIII1Bitiremedi
148Team Evo RTSelen BilgimerAli Burhan SevilMitsubishi Lancer Evo VI1Bitiremedi
1514Team Evo RTHüseyin YarkınerAli YöncüMitsubishi Lancer Evo VI1Bitiremedi



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29 Ekim 2022






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