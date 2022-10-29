45.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ikinci gün tamamlandı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı bugün geçilen 4 etapla devam etti. Üç günlük programla organize edilen Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etabı ikişer kez art arda geçtiler. İlk günün lideri olan, NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi, ikinci gün geçilen 4 etabın 2’sinde en iyi dereceyi yaparak liderliklerini korumayı başardılar. 29 dakika 43.1 saniyelik dereceleriyle lider olan ikiliyi, açılış etabında sıkıntı yaşayarak geriye düşen, fakat Serdarlı etaplarında iki kez en iyi dereceyi yaparak ikinci sıraya kadar tırmanan Fina Racing Team ekibi, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi takip etti. Alptürk-Yücener ikilisinin derecesi 30 dakika 18.4 saniye. Yine açılış etabında sıkıntı yaşayan ve gerilere düşen fakat Serdarlı’da üç etabı üçüncü bitiren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günün üçüncüsü oldular. Özellikle Serdarlı’da ünlü zıplama noktasının seyircilerle dolduğu rallinin ikinci günü 3 ekip mekanik sorun yaşayarak günü tamamlayamadı. Sınıf N’de Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi günü lider tamamlarken, Sınıf 1’de Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasım Çetinkaya ikilisi ve Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi günü lider tamamladı.

Yarın ralli Balıkesir bölgesinde olacak

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta üçüncü gün Balıkesir bölgesinde olacak. Servis alanının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kurulduğu rallide ekipler yarın Meriç ve Balıkesir isimleriyle hazırlanan etapları geçecekler. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etap ikişer kez art arda geçilecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek ve takrini 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

Program

30 Ekim Pazar

Servis: 09:35

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Servis: 11:56

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Servis: 15.12

Finiş-Zahra Sokak: 16.30

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi ikinci gün dereceleri: