KTSYD Kupası 1 Kasım’da

Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, yeni sezonun ilk ciddi organizasyonuna birlikte imza atıyor

KURALAR ÇEKİLDİ: KTSYD Kupası’nın basın toplantısı ve kura çekimi bugün KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1Kasım Cuma akşamı Çetinkaya- Koopspor ve GAÜ-LAÜ, 2 Kasım Cumartesi ise DAÜ – YDÜ karşılaşacak

Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, yeni sezonun ilk ciddi organizasyonuna birlikte imza atıyor.

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde yer alan 7 takımın katılımı ile düzenlenecek KTSYD Kupası’nın basın toplantısı ve kura çekimi bugün KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, Asbaşkan Alişan Şenol, eğitim kurumu sorumlusu Osman Emiroğlu yanında kulüp temsilcileri ve spor basını katıldı.

Sütçü: KTSYD ile birlikte hareket etmekten memnunuz

Kura çekimi öncesinde Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan birer konuşma yaptılar.

Başkan Sütçü konuşmasında 2019-2020 sezonun açılışını her zaman saygı duydukları KTSYD ile birlikte hareket ederek yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Camia olarak parkenin sesini özlediklerini belirten Başkan Sütçü, bol seyirci önünde oynanacak, gelenlerin güzel, kaliteli basketbol izleyebileceği ve hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını temenni etti.

Gürkan: Sezonu KTSYD Kupası’nda açmak mutluluk verici

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ise konuşmasında dernek olarak birçok spor branşında KTSYD Kupası düzenleyerek motivasyon sağlama amacı ile hareket ettiklerine işaret ederek, güzide bir federasyonla daha böylesi geniş katılımlı bir turnuva düzenlemekten memnun olduklarını aktardı.

Gürkan, basketbolda son dönemlerde yaşanan heyecan, çekişme yanında salonlardaki seyirci sayısının artışının olumlu gelişme olarak değerlendirilebileceğini aktararak “Sezonun ilk basketlerinin bizim turnuvamızda atılacak olması bizler için mutluluk vericidir” dedi.

Çekilen kura sonucunda1-8 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek KTSYD Kupası fikstürü şu şekilde oluştu:

1.Tur

1 Kasım Cuma

Çetinkaya- Koopspor (18.00)

GAÜ-LAÜ (20.00)

2 Kasım Cumartesi

DAÜ-YDÜ (18.00)

Soyerspor (BAY)

Yarı Final

5 Kasım Salı

ÇTSK/KOOP – GAÜ/LAÜ (18.00)

DAÜ/YDÜ – Soyerspor (20.00)

Final

8 Kasım Cuma (19.00)