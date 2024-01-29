KTSYD heyeti, EAK’ın gecesine katıldı

Kıbrıs Spor Yazarları Derneği (EAK), Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikle, 50’nci yaşını kutladı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Köprülü, Serkan Soyalan ve Hamit Sakallı’nın da davetli olarak katıldığı etkinlikte, EAK 50. Yıl Albümü tanıtıldı ve derneğe 40 yıl katkısı olan üyelere plaket takdimi yapıldı. Gecede EAK Başkanı Erodotos Miltiadous, KTSYD Başkanı Necati Özsoy’a EAK 50. Yıl Albümü’nü takdim ederken, önümüzdeki süreçte iki dernek arasındaki işbirlikleri de ele alındı.

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