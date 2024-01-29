Erkeklerde Ali, kızlarda Özüm şampiyon - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Erkeklerde Ali, kızlarda Özüm şampiyon

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Erkeklerde Ali, kızlarda Özüm şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirdi. Federasyon, sınav haftasının tamamlanmasıyla birlikte etkinliklerine kaldığı yerden başladı. Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayan ve gün boyu devam eden turnuvada erkeklerde LAÜ sporcusu Ali İleri, kızlarda ise GAÜ sporcusu Özüm Özel şampiyon oldu.

Maçlar sonunda sıralamalar şu şekilde oluştu;


Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Ecem Önder (Arucad ANKA)

3.Ayşe Çubukçu (Arucad ANKA)

3.Liva Çevik (GAÜ)

Erkekler

1.Ali İleri (LAÜ)

2.Tuğra Soyer (LAÜ)

3.Kuzey Alev (GAÜ)

3.Toprak Öztürk (Arucad ANKA)

 

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Tags:U15 Ferdi Klasman Turnuvası
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