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KTSYD 37.Yıl resepsiyonu ödül töreni yapıldı

7 Temmuz 2020
Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, başbakan Ersin Tatar, Can İpcioğlu, Çelen Oben, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, hasan ecer, hasan hastürer, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, İsmet Ezel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KKTC Engelliler Spor Federasyonu, KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu, Mete Hasan Küçük, Mustafa Bahadır, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, necati özsoy, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Raif Özgüren, Şinasi Özdeş, Songuç Kürşad, Taner Ulutaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yücel Hatay, Yusuf Karayusufoğlu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle üyelerine yönelik düzenlediği “KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu” bu akşam (7 Temmuz Salı) KTSYD Fikret Ünlü havuz başında gerçekleştirildi.

Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, başbakan Ersin Tatar, Can İpcioğlu, Çelen Oben, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, hasan ecer, hasan hastürer, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, İsmet Ezel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KKTC Engelliler Spor Federasyonu, KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu, Mete Hasan Küçük, Mustafa Bahadır, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, necati özsoy, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Raif Özgüren, Şinasi Özdeş, Songuç Kürşad, Taner Ulutaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yücel Hatay, Yusuf Karayusufoğlu

Gecede 25 yıllık dernek üyeliğini tamamlayan spor yazarlarına plaket takdim edildi. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü’nün Hüseyin Özbarışcı’ya verildiği gecede Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nden Süper Lig’e yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nda özel ödül takdimyapıldı.

Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, başbakan Ersin Tatar, Can İpcioğlu, Çelen Oben, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, hasan ecer, hasan hastürer, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, İsmet Ezel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KKTC Engelliler Spor Federasyonu, KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu, Mete Hasan Küçük, Mustafa Bahadır, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, necati özsoy, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Raif Özgüren, Şinasi Özdeş, Songuç Kürşad, Taner Ulutaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yücel Hatay, Yusuf Karayusufoğlu

Geceye davetlilerin yanında Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan ErhürmanTDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana katılım gösterdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası da geceye çaldıkları eserlerle renk kattı.

Özcanhan’a üstün hizmet ödülü

KTSYD 37. yıl gecesinin finalinde ise derneğin kurucu başkanlığı görevi yanında sporun ve basının birçok kademesinde yıllarca özveriyle görevde bulunan, Reuters gibi dünya çapında bir basın kuruluşunun Kıbrıs temsilciliğini yapmış, hakemlik, yöneticilik ve dernek başkanlığı görevlerini yürütmüş Özcan Özcanhan’a KTSYD Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, başbakan Ersin Tatar, Can İpcioğlu, Çelen Oben, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, hasan ecer, hasan hastürer, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, İsmet Ezel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, KKTC Engelliler Spor Federasyonu, KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu, Mete Hasan Küçük, Mustafa Bahadır, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, necati özsoy, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Raif Özgüren, Şinasi Özdeş, Songuç Kürşad, Taner Ulutaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yücel Hatay, Yusuf Karayusufoğlu

25 yılını tamamlayan dernek üyeleri onurlandırıldı

Gecede 25 yılını dolduran üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. Bir buçuk yıl önce yaşamını yitiren ancak dernekte 25 yılını önceden doldurmuş bir isim olan Raif Özgüren için de plaket takdimi ailesine yapıldı.

Plaket alan isimler şu şekilde: Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, Can İpcioğlu, Çelen Oben, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, Hasan Ecer, Hasan Hastürer, Mete Hasan Küçük, Hüseyin Kıral, İbrahim Özsoy, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Songuç Kürşad, Şinasi Özdeş, Taner Ulutaş, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yusuf Karayusufoğlu, Yücel Hatay, Raif Özgüren, İsmet Ezel, Necati Özsoy, Mustafa Bahadır.


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