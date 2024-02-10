KTSU’da Mali Polis soruşturmasında 3 tutuklu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTSU’da Mali Polis soruşturmasında 3 tutuklu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ktsu sahte diploma

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bugün üç kişinin tutuklandığı belirtildi.

Tutuklananlardan ikisi bugün Güzelyurt’ta mahkeme çıkarılarak haklarında 7’şer gün tutukluluk kararı alınırken öğleden sonra tutuklanan ve kamu kurumlarından birinde üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Ç.I.’nın ise yarın sabah Lefkoşa’da yargıç huzuruna çıkarılacağı kaydedildi.


Ç.I.’nın KTSU’dan aldığı diplomanın sahte olduğu iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Mali Polis ekipleri, KTSU’da “Sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini ve müstahdem tarafından hırsızlık” konularında soruşturma yürütüyor.

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