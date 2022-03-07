KTÖS’ten, YÖDAK Yönetim Kurulu’na soruşturma başvurusu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatılması için YÖDAK Yönetim Kurulu’na başvuru yaptı.

Açıklamada, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’nun “13 Mayıs 2013’te Mağusa Serbest Liman bölgesinde 198 hissenin kendisine ve 2 hissenin de Mukaddes Demirok adına kayıtlı olduğu “Science Park Research Organization and Consultation LTD” isimli bir şirket kurduğu, 28 Temmuz 2020 tarihinde şirketin direktörlüğünden ayrılarak, kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu bu şirketin direktörlüğüne getirdiği, 14 Eylül 2020 tarihinde ise 5 yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya kendine ait hisseleri devrettiği” öne sürüldü.

“Bilindiği üzere Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası vasileri devlet görevlisi olan 16 yaşından küçük çocukların şirketten hisse sahibi olmasını yasaklamasına rağmen bu işlem yapılmıştır” denilen KTÖS açıklamasında, “ilgili kişi aleyhine görevden almak hedefi ile derhal soruşturma başlatılmasını talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Prof.Dr. Uzunboylu, geçen hafta yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti.