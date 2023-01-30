KTÖS: Öğrencilerin yüzde 40’ı KKTC vatandaş değil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yabancı öğrenciler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nı en kısa sürede tüm paydaşların katılımıyla bir yol haritası belirlemeye çağırdı. Gelener, bu amaçla bakanlığın toplantı çağrısı yapmasını istedi.

Gelener, okulöncesi ve ilkokullarda ivedilikle yabancı öğrenciler için Türkçe öğretimi ve uyumlaştırma konusunda, eğitim programı geliştirilmesi, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılması ve alanla ilgili öğretmen yetiştirilmesi önerisinde bulundu.

“Yabancı öğrenciler konusu artık Kıbrıs Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir” diyen Gelener, hükümet ve bakanlığın bu konuda hazırlıklı olmaması ve önlem almaması nedeniyle okullarda çeşitli sorunlar yaşanmaya başladığını savundu.

Gelener, yazılı açıklama yaparak, yabancı öğrenciler konusunda sendikanın yaptığı araştırma sonuçlarına değindi ve önerilerde bulundu.

-“Öğrencilerin yüzde 40’ı KKTC vatandaş değil”

Sendikanın Haziran ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşarak, kamu okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığını belirten Gelener, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarda en az 45 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu belirtti.

Gelener, Haziran ayında yapılan araştırmaya atıfta bulunarak, kamu okullarında öğrenim gören ve 44 farklı ülkeden gelen öğrencilerin ana dilinin Türkçe olmadığının paylaşıldığını kaydetti.

Gelener, Haziran ayında yapılan tespitler sonrası, okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle bu alanda bir eğitim programı geliştirilmesi gerektiğini, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılması ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade etti.

– Yeni araştırma… 45 okulda 33 farklı ülkeden 768 öğrenci

Ders yılının yarısının tamamlandığını ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Gelener, sendikanın bu sürede 6 ilçeden 45 okulun katılımıyla “okullarımızın güncel durumu ve yabancı öğrencilerin uyumu” konulu yeni bir araştırma daha yaptığını belirterek, çalışmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

-Ana dili Türkçe olmayanların oranı yüzde 8… Yabancı öğrenci sayısının en yükse olduğu yer İskele bölgesi

Araştırmaya katılan İlköğretim Dairesi’ne bağlı 45 okulda 33 farklı ülkeden 768 öğrenci bulunduğunu belirten Gelener, bu okullarda ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranının yüzde 8 olduğunu ifade etti.

Gelener, 45 okulun 11 tanesinde ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrenci oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğunu, en yüksek oranı olan okulun ise yüzde 40 ile İskele bölgesinde yer aldığını kaydetti.

-“Uyum sınıflarına ihtiyaç var”

Araştırmaya katılan okulların yüzde 67’sinin okullarında ayrı Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıflarına ihtiyaç duyduklarını belirttiklerini bildiren Gelener, okulların neredeyse tamamının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin okula uyumu konusunda herhangi ek bir yardım almadıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Gelener, okulların yüzde 40’ının kendi kısıtlı imkanlarıyla yabancı öğrencilerin uyumuna yönelik okul içi düzenlemelere gittiklerini belirttiklerini; bu okullarda alt sınıflardaki Türkçe derslerine yönlendirme, öğleden sonra ders verme, sınıf içi düzenlemeler, öğrenciler arası kaynaştırma etkinlikleri, öğretmenlerin öğrencinin ana dilini öğrenme çabası, öğretmenlerin iş birliği gibi düzenlemelerin yer aldığını kaydetti.

Gelener, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların bu konuda yalnız bırakılması ve sadece okul içi düzenlemeler yapılması yeterli değildir.” dedi.

-“Oryantasyon için ek sınıflar açılmalı”

Araştırmaya katılan okullardan gelen önerilerle ilgili bilgi veren Gelener, şu ifadeleri kullandı:

“Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) için ihtiyacı olan okullara ek sınıflar açılmalı ve bu alanda uzmanlığı olan öğretmenler bu okullara gönderilmelidir.

Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) yönelik eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirilmelidir.

Öğrencilere yönelik geliştirilecek eğitim programı yanında bölgesel olarak aile eğitimi de sağlanmalıdır.

Yabancı öğrenci sayısı belirli bir oranın (ör: %7) üzerinde olan okullarda öğretmenlere yönelik okul bünyesinde mesleki gelişim faaliyetleri sağlanmalıdır.

Uygulamada olan eğitim programları ve etkinlikleri güncellenmelidir.

Öğrenciler ülkeye gelir gelmez Türkçe dil seviyesi belirlenmeli ve ona göre okullara yönlendirilmelidir.

Her bölgeye yabancı öğrencilere yönelik hızlandırılmış dil eğitimi veren merkezler açılmalıdır.”

– “Yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili boşluk var”

Ülkenin son yıllarda farklı ülkelerden ve çeşitli nedenlerle göç aldığını dile getiren Gelener, eğitim sistemi içerisinde yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili boşluk olduğunu savundu.

Gelener, “Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmıştır. Yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacı öğretmenlerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı.

KTÖS’ün önerilerine değinen Gelener, okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle yabancı öğrenciler için Türkçe öğretimi ve uyumlaştırma konusunda eğitim programı geliştirilmesini, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılmasını ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.