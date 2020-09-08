KTÖS yarın uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yetkisinde olan okulların açılması konusunun, Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dışında olduğunu savunarak, salgının patladığı bu dönemde ana, 1 ve 2. sınıfların eğitimine devam ettirme kararını hem yanlış, hem de yasadışı bulduklarını belirterek, yarından başlamak üzere 08.00-09.20 saatleri arasında okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların olduğu okullarda uyarı grevinde olacaklarını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin verilen ek görevleri almayacağını; öğretmenlerin velilerle oluşturdukları iletişim ağı aracılığı ile öğrencilere eğitim adına her türlü katkıyı koymaya devam edeceklerini kaydetti.

Hükümete eleştirilerde bulunan Elcil, hükümetin bu kararla toplum sağlığını düşünmediğini, küçük çocukları ve öğretmenleri “kobay” olarak kullandığını ileri sürerek, “yasadışı” alınan kararı yargıya taşıyacaklarını da duyurdu.

Toplum sağlığını korumak, sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda kesintisiz eğitim vermek ve okulların kalıcı kapanmasını engellemek adına eylem koymanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Elcil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bununla birlikte tüm halkımızın çocuklarını okula göndermeyerek gösterdiği direnişi destekleyip teşekkür ederken, salgın hastalığın geldiği boyut nedeni ile bugüne kadar yaptıkları gibi kendilerini ve ailelerini korumaya, çocuklarını okula göndermeyip evde güvenli ortamda tutmaya devam ettirmelerini rica ederiz.”