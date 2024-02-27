KTÖS ve KTOEÖS hakkında işlem yapılan Öğretmen Emiroğulları için MEB önünde açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), KTÖS Mali Sekreteri, Öğretmen Erdoğan Emiroğulları hakkında yapılan işlemle ilgili Millî Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

“Öğretmeniz, birlikteyiz, susmayacağız” yazılı pankart açılan basın açıklamasında konuşan Sendika yetkilileri bunu öğretmene ve sendikalara yapılan bir saldırı olarak tanımladı, konuyla ilgili bilgi ve belgeleri yarın 14.30’da KHK önünde açıklayacaklarını belirtti.

-Maviş: “Bu kokuşmuş düzen içerisinde temiz kalmış öğretmenlerimize atılan çamurun izi üzerimizde kalmayacak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş eylemde yaptığı konuşmada, ülkede çalkantılı günlerin yeni olmadığını; uzun zamandır rüşvet ve yolsuzluk olayları yaşandığını ancak bunların üzerine gidilmediğini söyledi.

Buna örnekler veren Maviş, yükseköğretimde özellikle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yaşanan yolsuzluklara da işaret etti.

Zamanında yapılan usulsüzlüklerin üzerine gidilse belki bugün bu olayların yaşanmayacağını kaydeden Maviş, böyle bir gündemin içerisinde sesini çıkaran öğretmenlere Eğitim Bakanlığı, KHK, Savcılık ve polis aracılığıyla soruşturma açıldığını söyledi.

Maviş, konuyla ilgili detaylı açıklamayı yarın 14.30’da iki öğretmen sendikası olarak KHK önünde belgeleriyle yapacaklarını dile getirdi.

“Bu kokuşmuş düzen içerisinde temiz kalmış öğretmenlerimize atılan çamurun izi üzerimizde kalmayacak” diyen Maviş, hakkında soruşturma açılan ve işlem yapılan Erdoğan Emiroğulları’nın yanında olduklarını belirtti, hesap soracaklarını kaydetti.

Yargıya, konu hakkındaki kararın durdurulması ve iptali için başvuracaklarını kaydeden Maviş, Emiroğulları’nın Atatürk Öğretmen Akademisi diplomasını göstererek, “Bu diploma parayla satın alınmaz” dedi.

Maviş, “Her fırsatta üzerimize geldiler ama geldikleri gibi gittiler” dedi.

-Eylem: “İddia edilen sahtekarlık meselesini aslında kendileri yapmaktadırlar”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de Emiroğulları’na yapılanın açık bir saldırı olduğunu söyledi, hedefin öğretmeni itibarsızlaştırmak olduğunu öne sürdü.

Eylem “Eğitimi dönüştürmeye çalışıyorlar, yeni bir toplum modeli oluşturmaya çalışıyorlar, öğretmen ve sendikalar buna karşı mücadele veriyor” diye konuştu.

Bu nedenle “cadı avı”na başlandığını öne süren eden Eylem, “İddia edilen sahtekarlık meselesini aslında kendileri yapmaktadırlar” dedi.

Eylem, yasa dışı olarak tanımladığı şekilde, hizmet içi eğitime katılmadı denerek öğretmenlerin maaşından kesinti yapıldığını kaydetti, doğum izninde hatta yurt dışında olanların dahi maaşından kesinti yapıldığını kaydetti. Eylem bu konudaki hukuki mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Eylem, iki öğretmen sendikası olarak dayatmalara boyun eğmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.