KTÖS okulları bilgilendiriyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, örgütlü bulunduğu okulları bir program dahilinde ziyaret ederek “Sürdürülebilir Eğitim Kılavuzu” ve “Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü” ile ilgili bilgilendiriyor.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz’ın açıklamasına göre, ziyaretlerde vakaları görülmesi halinde izlenecek yol ve pratikte oluşan sorunların çözümünde bilgi paylaşımında bulunuluyor.

KTÖS’ün üyeleriyle görüşmelerinde ayrıca eğitimde yaşanan diğer sorunlar ve Bu Memleket Bizim Platformu ile birlikte yürütülen ekonomik, demokratik ve toplumsal konular da ele alınıyor.