KTÖS, okullar için bütçe, öğrenci ve öğretmenler için güvenli bina istedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okullar için bütçe, öğrenci ve öğretmenler için güvenli bina talep etti.

Okulların eksikliklerini gidermenin, fiziksel kapasitesini artırmanın, öğrencilere ve öğretmenlere sağlıklı ve güvenli bina sağlamanın yolunun eğitime yatırımdan geçtiğini söyleyen sendika yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaz ayındaki icraatlarının 2023-2024 eğitim-öğretim yılının kaosla mı iş birliğiyle mi açılacağını belirleyeceğini kaydetti.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 112 kamu okulunun yıllık giderlerinin 40 bin TL ile 500 bin TL arasında değiştiğini ancak hükümetin okullara tek kuruşluk bütçe vermediğini savunan sendika yetkilileri, okullar için bütçe talebini dile getirdi.

Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve okul aile birliklerinin söz konusu miktarları bulmak için “dilendiğini” savunan KTÖS yetkilileri, “Artık dilenmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KTÖS, bugün Arabahmet İlkokulu önünden açıklama yaptı. İlk sözü alan KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora, eğitimdeki sorunların giderek büyüdüğünü ancak Eğitim Bakanlığı’nın çözüm önerilerini ileriyi taşımakla ilgili kaygısı olmadığını, Eğitim Bakanı’nın da doğruları ifade etmediğini savundu.

Eğitimin ana unsuru olan öğretmenlerin öğrencilerine erdemli, ilkeli ve dürüst olmayı öğrettiğini söyleyen Baybora, Eğitim Bakanı’nı bu özelliklere haiz olmamakla suçlayarak, “Eğitimdeki ana sorun Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’dur” ifadelerini kullandı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Arabahmet İlkokulu’nun İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı deprem risk raporunda ilk 5’te olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 119 okul, 350 bina için 70 mühendisle çalışma yaptığını, Eğitim Bakanlığı’nın her bir mühendisle bireysel sözleşme imzalandığını belirten Maviş, bu çalışmanın ağustos ayında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Maviş, “Hangi okuldan başlandı, hangileri aciliyet sınıfına alındı, güçlendirme ve binaların yapımıyla ilgili bütçe nasıl karşılanacak, depremle ilgili yasa kapsamında bütçede ne kadarlık meblağa birikti…Bilmiyoruz. Bunlar toplumla paylaşılmalı” şeklinde konuştu.

“Gerçek sorunlarımızdan birisi okul bütçelerinin olmayışı ve genel eğitim bütçesinin okul ihtiyaçlarına yetmemesidir” diyen Burak Maviş, hükümetin okullara hiçbir katkı yapmadığını iddia etti.

Okul dergilerinin okul bütçesine katkı için hazırlandığını ancak Eğitim Bakanı’nın dergilere sadece mesaj göndermekle yetindiğini söyleyen Maviş, “Arabahmet İlkokulu öğretmenleri geçtiğimiz haftalarda okul bütçesine katkı sağlamak için sorumluluk aldı, kermes düzenledi. Eğitim Bakanı bu kermesten tek kuruşluk bir şey aldı mı?” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun TV programlarında yaptığı konuşmaları, ‘eğitimde tasarruf’, ‘tam gün eğitim’ ‘Öğretmenler Değişiklik Yasası’ ile ilgili söylemlerini de eleştiren Maviş, Bakan’ın “pembe hayallerde” yaşadığını ancak eğitimin hayallerle değil, bilimsel projelerle sürdürülebileceğini söyledi.

Maviş, sendika olarak görev ve sorumluluklarının bilinciyle çalıştıklarını, aynı duyarlılığı Eğitim Bakanlığı yetkililerinden de beklediklerini ifade etti

Bir soru üzerine, Eğitim Bakanı ile canlı yayınlanacak bir açık oturumda yer almaya hazır olduklarını da kaydeden Burak Maviş, “Sendikacılar başka, eğitim bakanı başka söyleyecek, her ikisi de manşet olacak, bu olmaz. Birimizin söylediği doğrudur… Nazım Bey cesaretliyse, canlı yayına çıkalım, hangimizin doğru söylediğine toplum karar versin” şeklinde konuştu.

Maviş’in ardından KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, konuyla ilgili basın bildirisini okudu.