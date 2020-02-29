KTÖS: Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirleri almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararının doğru olmadığını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in tek taraflı olarak sınır kapılarının bazılarını kapatmasını protesto ettiklerini bildirdi.

Maviş açıklamasında “Limasol’daki festivale binlerce insanın katılacak olması ve bu noktada bir önlem açıklamamış olması Kıbrıs Rum Liderliğinin samimi olmadığının bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Maviş, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların geliştirdiği ekonomik ilişkilerden rahatsız olan Kıbrıs Rum liderliğinin, Koronavirüs salgının bahane ederek AB vatandaşlarının seyahat özgürlüğü ve temel insan haklarını sınırlandırma kararının siyasi ve ekonomik olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum liderliğinin bu kararının siyaseten Türkiye’ye bir cevap olsa da, toplumlararası ilişkilere ve çözüm sürecine zarar vermeye dönük olduğunu dile getiren Maviş, “Kıbrıslıların” gerek yeni kapıların açılması, gerekse seyahat özgürlüğü ve ekonomik/kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için verdiği ortak mücadelenin, Kıbrıs Rum liderliğinin samimi olmayan “önlem” adı altında bertaraf edilemeyeceğini ifade etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez. Doğru olan tüm kapılarda işbirliği içerisinde ortak önlemler almaktır. Kıbrıs Rum Liderliği’ni yanlıştan dönmeye çağırır, tüm Kıbrıslıları kapıları geçici kapatmaya veya sürekli kapatmaya fırsat kollayan bu anlayışa karşı koymaya çağırır, şövenizmin barikatlarını yıkan tüm Kıbrıslıları selâmlarız.

Hatırlatırız ki adamızda koronavirüsle ilgili kararlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi işbirliğinde, iyi niyet ve toplumlararsı eşit ilişkiler çerçevesinde alınması durumunda etkili olacaktır.

Bölünmeyi kalıcılaştırmaya değil, sınırları kaldırmaya emek vermeye devam edeceğiz.”