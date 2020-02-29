Kıbrıs

Kayıp Alman turistin izine rastlanamadı

29 Şubat 2020

Polis ve itfaiye, 27 Ocak’tan bu yana kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz Weiss’in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yaptı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen arama faaliyetlerine, 30 polis ve 39 itfaiye mensubu katıldı.

Aramalar sırasında, bölgedeki yol kenarları, dere yatakları, arazilerde arama çalışmaları yapılırken,  bölgedeki su  kuyularına da itfaiye mensupları tarafından inilerek detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında Alman turistin izine rastlanmadı.

Alman turistin bulunabilmesi için Şubat ayı içerisinde, polis, sivil savunma ekipleri ve bölge halkı tarafından hem yaya, hem de drone ile belirli aralıklarla aramalar yapılmış ayrıca bölgedeki kameralar incelenmiş ancak netice alınamamıştı.

Alman uyruklu Karl Heinz Weiss, 27 Ocak tarihinde Alsancak’ta kalmakta olduğu otelden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

28 Şubat 2020
Photo of Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu çekildi

28 Şubat 2020
Photo of Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

28 Şubat 2020
Photo of Dışişleri Bakanlığı: Ülkemize dair olumsuz algı oluşturma teşebbüsü

Dışişleri Bakanlığı: Ülkemize dair olumsuz algı oluşturma teşebbüsü

28 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Vakıflar İdaresi Hastaneye 1 Milyon TL Bağışlayacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Hastaneye 1 Milyon TL Bağışlayacak

28 Şubat 2020
Photo of Atakan: Kuzey Lefkoşa Çevreyolu tamamlanıyor

Atakan: Kuzey Lefkoşa Çevreyolu tamamlanıyor

28 Şubat 2020
Photo of Meteoroloji Dairesi uyardı

Meteoroloji Dairesi uyardı

28 Şubat 2020
Photo of KAMUSEN Kadın Komitesi CTP ve HP ile toplantı gerçekleştirdi

KAMUSEN Kadın Komitesi CTP ve HP ile toplantı gerçekleştirdi

28 Şubat 2020
Photo of 13 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

13 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

28 Şubat 2020
Photo of Akıncı’dan Güney’in kararına tepki

Akıncı’dan Güney’in kararına tepki

28 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı