KTÖS: Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemiz sürecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıslı Türkleri “milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham edecek kadar ileriye gidildiğini belirterek, “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı” mücadelenin süreceğini bildirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı görevini yürüten Ali Bizden’in “güvenlik gerekçesi” ileri sürülerek, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye yetkilileri tarafından Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek sınır dışı edilmesi, araştırmacı Ahmet An’ın da aynı gerekçeyle Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in aynı muameleyi görmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.

“Kıbrıslı Türklerin itaat etmesini istenmektedir” görüşünü savunan Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti garantörü Türkiye’ye “görevini kötüye kullandığı” eleştirisi yaptı. Elcil ayrıca AKP’nin tavır ve davranışlarının, aydınlara “terörist” muamelesi yapmasının Kıbrıslı Türkleri istemediğini gösterdiğini savundu.

Türkiye’nin “AKP’den ibaret” olmadığını ifade eden Elcil, Kıbrıslı Türklere uygulanan tutum karşısında, Türkiye’deki muhalefetteki siyasi parti ve demokrat örgütleri, Avrupa Birliği ve uluslararası kamuoyunu, insan hak ve özgürlükleri açısından konuya müdahil olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile hükümetin bu konuda yapacağı açıklamayı takip edeceklerini ifade eden Elcil, “Mücadelemiz devam edecek” dedi.