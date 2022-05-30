KTÖS: Asgari ücret en düşük memur maaşı seviyesine getirilmeli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümet ortaklarının ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışması gerektiğini belirtti.

KTÖS, kamuda ve özelde çalışan emekçilerin alım gücünü koruyabilmesi için alternatif önerilerinin geçerliliğini koruduğunu ifade ederek, bu önerilerin hayata geçirilmesi için sendikalarla birlikte mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla yoksullaşıldığını belirterek, Türk Lirası’nın değer kaybının, muazzam zamlar ve enflasyonun yıkıcı etkisinin alım gücünde “kelebek etkisi” yarattığını ve TL’de yüzde 88’e ulaşan yıllık enflasyon vergisinin halkın boynunda asılı durduğunu kaydetti.

Benzin, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar sonrasında maaş ve ücretlerin eridiğini, alım gücünün adanın güney yarısı ile karşılaştırıldığında üç kat gerilediğini belirten Maviş, “Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl gideceğini, fahiş elektrik kullanım fiyatları nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını, market alışverişini nasıl ucuza getireceğini düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumu böyle bir yönetimi hak etmemektedir” dedi.

-Formül stabil muhasebe birimi

Maviş, vatandaşın alım gücünü korumanın formülünün açık olduğunu, stabil bir muhasebe birimi kullanılması, kamu ve özelde çalışan tüm ücretlilere hayat pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden iki ayda bir ödenmesi gerektiğini belirterek, asgari ücretin en düşük memur maaşı seviyesine getirilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat artışının olmamasının, toplumu koruyabilecek ekonomik araçlar olduğunu vurguladı.