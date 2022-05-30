İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın uyarıları

İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler” uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim tarihlerine kadar temizlik maksatlı dahil, her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu kaydetti.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebep verebileceğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, seyahat halindeyken, araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği de kaydedildi.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının görülmesi halinde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması gerektiği kaydedildi.

Araçlar, iş yerleri ve konutların elektrik tesisatlarında, aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması gerektiği belirtilen açıklamada, spiral(izmirillo) ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafındaki kuru ot ve diğer materyallerin temizlenmesi gerektiği, bu gibi aletlerden çıkacak kıvılcımlardan ekinlerin ve balyaların yanması, veya kuru otların yanması ile yangının arazilere veya ormanlık alanlara sirayet edebileceği, bu gibi çalışmalar yapılacağı zaman, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereçlerin bulundurulması gerektiği belirtildi.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanın alev alması halinde panik yapılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazı ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu sıktıktan sonra, tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile örtün ve soğumasını bekleyin.

Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”